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"مياه القناه" تغير منظومة الكلور بالمحطات من السائل إلى الغازى

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"مياه القناه" تغير منظومة الكلور بالمحطات من السائل إلى الغازى "مياه القناه" تغير منظومة الكلور بالمحطات من السائل إلى الغازى

>الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة مياه القناه أنه تقرر تغيير منظومة الكلور بالمحطات المدمجة من السائل إلى الغازي.

وأشار طه، خلال انعقاد مجلس إدارة الشركة اليوم، إلى أنه تم تكليف الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة بتقديم دراسة لتغيير المنظومات إلى الكلور الغازي نظرا لجدواه الاقتصادية وفعاليته، مؤكداً انخفاض نسبة عدم المطابقة لطرد المحطات من 2.3 % فى شهر أكتوبر إلى 1.1 % شهر نوفمبر.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة فيما يخص ما تم انجازه خلال عام 2016 فى مجالي مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات ومحطات المعالجة من صيانة وإحلال وتجديد والتنسيق مع القوات المسلحة فى تلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجا، أيضا مد خمس قرى أم بخدمة الصرف الصحي تخدم 47ألف نسمة بقطاع الاسماعيلية وكيفية تنظيم منظومة الكسح بمنطقة أبو صوير لخدمة المواطنين لهذه المنطقة نظرا لاعتمادها على نظام الطرنشات "الخزانات المجمعة " وتم التأكيد على أنه جارى الإعداد من قبل التخطيط والمتابعة للاحتياجات الخاصة بالفترة القادمة 2017 والاستعدادات للصيف فى العام المقبل.


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