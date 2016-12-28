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مدرب الإسماعيلى الجديد: سعيد بتولى المهمة واتطلع لإعادة الدراويش للتتويج

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مدرب الإسماعيلى الجديد: سعيد بتولى المهمة واتطلع لإعادة الدراويش للتتويج مدرب الإسماعيلى الجديد: سعيد بتولى المهمة واتطلع لإعادة الدراويش للتتويج

>كتبت نانسى القاضى

أعرب التشيكى فرانز ستراكا عن سعادته بتولي القيادة الفنية للإسماعيلي خلفا لأشرف خضر، مشيرا إلى أنه يتطلع لتحقيق نتائج قوية مع الدراويش، وإعادته لمنصات التتويج ، مشيرا إلى أنه سيبدأ المهمة في قيادة الدراويش بداية من الدور الثاني.

قال ستراكا خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه إنه لا يعرف أحد من لاعبي الإسماعيلى ويسعي خلال الفترة القادم للتعرف علي كل اللاعبين وإمكانيات الفريق، رافضا تحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة قبل التعرف علي كل نقاط الصوة والضعف في صفوف الدراويش.

وحضر ستراكا مران الدراويش لتحية اللاعبين والتعرف عليهم وحضور احتفالية جماهير ألتراس الدراويش "يلو دراجون بالذكري التاسعة لتأسيس الجروب، والذين حرصوا على تحيته والاحتفال به خلال الاحتفالية التي نظموها في الذكرى التاسعة لتأسيس الرابطة.


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