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«البنك المركزى»: طارق عامر لم يقدم استقالته من منصبه

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«البنك المركزى»: طارق عامر لم يقدم استقالته من منصبه «البنك المركزى»: طارق عامر لم يقدم استقالته من منصبه

طارق عامر

(أ.ش.أ)

قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، إن محافظ البنك طارق عامر يمارس عمله بشكل طبيعى، ولم يتقدم باستقالته، مشيرًا أن ما نشر فى هذا الشأن سواء تقديم المحافظ لاستقالته أو إقالته عار تمامًا عن الصحة، مطالبًا وسائل الإعلام بتحرى الدقة والابتعاد عن إثارة الشائعات التى تضر بالاقتصاد الوطنى واستقراره.

وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر التقى، أمس، وفدًا من اتحاد الصناعات والمستثمرين لمناقشة المقترح المقدم من اتحادى الصناعات والغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وعضوية محافظ البنك المركزى المصرى إلى جانب وزراء المالية، والتخطيط والاستثمار، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال العام، وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.

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