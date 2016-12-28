«خارجية روسيا»: السفارة الروسية بدمشق تتعرض مجددًا للقصف

أكدت الخارجية الروسية مساء الأربعاء أن السفارة الروسية في دمشق تعرضت لقصف من قبل الإرهابيين، وأن السفارة وموظفيها لا تزال معرضة لخطر حقيقي من قبل المجموعات الإرهابية.

ويذكر ان السفارة الروسية بدمشق تعرضت لعدة استهدافات من الجماعات المسلحة في اوقات سابقة، حيث اعتبرت الخارجية الروسية آنذاك ان تعرض سفارتها لقصف بالهاون مرتبط بموقف واشنطن من المعارضة السورية وتأجيجها للنزاع.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت بعد اغتيال سفيرها بتركيا عن ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وفعالة لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية من التهديدات الإرهابية.