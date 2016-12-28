السادات يثمن جهود الرقابة الإدارية : «الدولة تخوض حربا كبرى ضد الفساد»

ثمن الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي” من الجهود التي تقوم بها الرقابة الإدارية خلال الأشهر الماضية والتي كان آخرها الكشف عن قضية فساد “رشوة الملايين” المتهم فيها مدير إدارة المشتروات بهيئة قضايا مجلس الدولة.

> وأكد السادات في تصريحات صحفية اليوم، أن الرقابة الإدارية تخوض حربا كبرى ضد سرطان الفساد المنتشر في جسد مصر بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة وبين قطاعات كبيرة من الشعب، مشيرا إلى أن هذا كله نتاج أعوام من الفساد العميق طوال أكثر من 30 عاما.

> وأشاد رئيس “السادات الديمقراطي” بما أسماه “حالة الشفافية” الراهنة التي تتخذها الدولة كمبدأ في الكشف عن الفاسدين مهما كانت مناصبهم أو علاقاتهم، مشددا على أن هذا هو بداية الطريق السليم لتحقيق النهضة للبلاد والضرب بيد من حديد على كل مفسد وفاسد.

> وأوضح السادات أن هذا الجهد المخلص في محاربة الفساد ينم عن وطنية صادقة ورغبة حثيثة لدى القيادة السياسية في تحقيق مبدأ العدالة والنزاهة بشكل غير مسبوق في أى عهد سابق، داعيا المواطنين أنفسهم للمساهمة فى الكشف عن أي فساد ومساعدة الدولة على النهوض لأن هذا فى النهاية سينعكس على مستوى وحال المواطنين أنفسهم.