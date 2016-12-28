الحكومة اللبنانية برئاسة «الحريري» تنال ثقة البرلمان

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري ، الأربعاء، ثقة البرلمان غداة تخطيها الملفات الخلافية بين مكوناتها الرئيسية في بيانها الوزاري، في إطار التسوية السياسية ذاتها التي أثمرت عن انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة بعد عامين ونصف العام من الفراغ.

ومنح 87 نائبًا من أصل 92 حضروا إلى المجلس النيابي، الأربعاء، الثقة لحكومة الحريري بعد 10 أيام من تشكيلها، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الذي انتخب في 31 أكتوبر، بموجب تسوية سياسية أنهت شغورًا رئاسيًا استمر لأكثر من عامين ونصف العام، وانعكس شللًا على مؤسسات الدولة كافة.

ويأتي نيل الحكومة ثقة كل الكتل السياسية الكبرى وبينها حزب الله، الحليف الأبرز للنظام السوري، استكمالًا للتسوية ذاتها التي أثمرت أيضًا تكليف الحريري تشكيل الحكومة في 3 نوفمبر وتسهيل ولادتها في 18 ديسمبر.