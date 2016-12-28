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خالد عيد: الثقة الزائدة وراء تراجع أداء طنطا أمام الداخلية

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خالد عيد: الثقة الزائدة وراء تراجع أداء طنطا أمام الداخلية خالد عيد: الثقة الزائدة وراء تراجع أداء طنطا أمام الداخلية

>أسماء عمر

أكد خالد عيد  المدير الفنى لنادى طنطا على أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب خلال لقاء الداخلية، مؤكدا أن التحركات كانت بطيئة جدا مما أثر على الفاعلية الهجومية،  مضيفا أن المكسب الذي حققه الفريق في المباراتين الأخيرتين على حساب وادى دجلة والشرقية أدى إلى اكتساب لاعبي الفريق ثقة زائدة .

كان طنطا قد خسر من الداخلية بهدف نظيف احرزه بوبا منسواه فى الشوط الأول من اللقاء الذي اقيم بينهما بطنطا فى الأسبوع الـ17 من الدورى الممتاز .

 

وأشار عيد في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون سبورت أن فريق طنطا لم يقم بمحاولات إيجابية على المرمي يمكن أن تسفر عن فرص مؤكدة بالإضافة إلى أن فريق الداخلية قتل المباراة عقب احرازه لهدف اللقاء الوحيد، مؤكدا أن غضبه خلال المباراة وإلقاءه للجاكيت جاء نتيجة قرائته للقاء وسوء أداء فريق طنطا  .

وعن فترة الانتقالات المقبلة أكد عيد أن الفريق يفكر أولا في مباراة كأس وبعد ذلك يمكن التفكير في تدعيم الفريق خلال الميركاتو الشتوى خاصة وأن الفريق يحتاج الي مهاجم يجيد تسجيل الفرص وصانع ألعاب .


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