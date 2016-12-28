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مباراة القمة.. هشام صلاح مراقبا لحكام الأهلى والزمالك غدا

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مباراة القمة.. هشام صلاح مراقبا لحكام الأهلى والزمالك غدا مباراة القمة.. هشام صلاح مراقبا لحكام الأهلى والزمالك غدا

>كتب- عادل عقل

 

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المساعد الدولى السابق هشام صلاح مصطفى مراقبا لحكام القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامتها فى  السابعة مساء غد الخميس باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدورى الممتاز فى نسختة الـ58.

من المقرر أن يدير اللقاء طاقم مجرى بقيادة الدولى فيكتور كاساى صاحب الـ41 عاما، والحاصل على الشارة الدولية  2003 . يعاون كاساى فى إدارة القمة مواطناه الثنائى  جابورايروس وجورجى رينج مساعدان، والحكم الرابع آدم فاركس.

جدير بالذكران هشام صلاح مصطفى عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ومراقبا بالاتحاد الافريقى لكرة القدم الـ" كاف".

 


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