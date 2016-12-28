وليد صلاح الدين يقترب من تولى منصب رئيس قطاع الكرة بالأسيوطى سبورت

دخل مسئولو نادى الأسيوطى سبورت فى مفاوضات مع وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق من أجل تولي منصب رئيس قطاع الكرة بالنادى خلال المرحلة المقبلة .

و عقد ثنائى الأسيوطى سبورت سيف الأسيوطى رئيس مجلس إدارة شركة الأسيوطى للاستثمار الرياضى ووائل حبيب مدير الكرة بالنادى اجتماع مع وليد صلاح الدين من أجل إقناعه بتولى مهمة منصب رئيس قطاع الكرة بالنادى للتخطيط مع المجلس لصعود الفريق للممتاز والإستمرار فى الممتاز لفترات طويلة .

من المقرر أن يعقد نجم الأهلى السابق إجتماعا مع رئيس الأسيوطى سبورت رجل الأعمال محمود الأسيوطى فور عودته من النمسا لتوقيع العقود واستلام مهام عمله بالنادى كرئيسا لقطاع الكرة .

يذكر أن الأسيوطى سبورت يحتل قمة مجموعة الصعيد بالممتاز "ب" برصيد 31 نقطة بعد مرور 13 جولة من المسابقة .