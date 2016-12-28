أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

وليد صلاح الدين يقترب من تولى منصب رئيس قطاع الكرة بالأسيوطى سبورت

Google+ Print
وليد صلاح الدين يقترب من تولى منصب رئيس قطاع الكرة بالأسيوطى سبورت وليد صلاح الدين يقترب من تولى منصب رئيس قطاع الكرة بالأسيوطى سبورت

دخل مسئولو نادى الأسيوطى سبورت فى مفاوضات مع وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق من أجل تولي منصب رئيس قطاع الكرة بالنادى خلال المرحلة المقبلة .

و عقد ثنائى الأسيوطى سبورت سيف الأسيوطى رئيس مجلس إدارة شركة الأسيوطى للاستثمار الرياضى ووائل حبيب مدير الكرة بالنادى اجتماع مع وليد صلاح الدين من أجل إقناعه بتولى مهمة منصب رئيس قطاع الكرة بالنادى للتخطيط مع المجلس لصعود الفريق للممتاز والإستمرار فى الممتاز لفترات طويلة .

من المقرر أن يعقد نجم الأهلى السابق إجتماعا مع رئيس الأسيوطى سبورت رجل الأعمال محمود الأسيوطى فور عودته من النمسا لتوقيع العقود واستلام مهام عمله بالنادى كرئيسا لقطاع الكرة .

يذكر أن الأسيوطى سبورت يحتل قمة مجموعة الصعيد بالممتاز "ب" برصيد 31 نقطة بعد مرور 13 جولة من المسابقة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365