أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

دعوى أمام «الأمور المستعجلة» لفرض الحراسة على نقابة المحامين

Google+ Print
دعوى أمام «الأمور المستعجلة» لفرض الحراسة على نقابة المحامين دعوى أمام «الأمور المستعجلة» لفرض الحراسة على نقابة المحامين

نقابة المحامين

أقام كل من المحاميان أحمد رضوان و أحمد فريد، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.

واختصم المحاميان عضوى الجمعية العمومية لنقابة المحامين، فى الدعوى كل من سامح عاشور، النقيب العام للمحامين و محمد الغمري، نقيب المحامين بجنوب الدقهلية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بجنوب الدقهلية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت الدعوى، أن هناك خطرًا يقع على النقابة، مطالبين بضرورة حل المجلس وتكليف المدعى وآخرين تراهم المحكمة لإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية، وفقا لما ينص عليه القانون لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.

وأشارت، إلى أنه على سند من القول أن مجلس نقابة المحامين بالدقهلية، قد ارتكبوا مخالفات جسيمة من شأنها إهدار أموال المحامين، مستندين على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر الفترة السابقة، مطالبة الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين بجنوب الدقهلية، حفاظًا على أموال المحامين وممتلكات نقابتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا