مقتل 52 من مقاتلى «داعش» بالموصل العراقية

(أ.ش.أ)

أحبطت القوات العراقية هجمات لمسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي بمحيط الموصل، وقتلت 52 إرهابيًا، اليوم، حيث استهدف التنظيم موقع اللواء 76 بالفرقة 16 بمنطقة “بعويزة”، ضمن المحور الشمالي لعملية تحرير الموصل، وتمكنت القوات من تدمير خمس سيارات مفخخة وجرافة، وقتلت أكثر من 40 إرهابيًا بإسناد من طيران التحالف الدولي.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الامير يارالله، في الإيجاز الصحفي للعمليات العسكرية، اليوم، إن مجموعة من الإرهابية حاولت الهجوم على قوات الشرطة الاتحادية في قرية “العذبة” جنوب الساحل الأيمن غربي الموصل بالسيارات المفخخة، وفي قرية “باخيرة “غرب طريق بغداد، الموصل السريع، وتمكنت القوات من احباط الهجوم وتفجير ثلاث سيارات مفخخة وقتل 12 إرهابيًا.

وأشار يارالله، إلى أنه لم يحدث تغيير في جميع محاور العمليات الأخري، حيث واصلت القوات العراقية عملية تطهير وتنظيف الطرق والمباني بالمناطق المحررة، مضيفًا أن الفوج الثاني باللواء الثالث للفرقة الأولى، قام بعملية تفتيش وتطهير لقرى أورطة خراب، وبرتشك ضمن المحور الشمالي، أسفرت عن ضبط ورشة لتفخيخ السيارات، وأخري لتصنيع العبواة الناسفة، ومقرًا عثرت به على كاميرات ومركز إعلامي متكامل يحتوي على مطبوعات وكتب دينية للتنظيم ومضافتين للإرهابيين، و7 قذائف “هاون” عيار 120 مم محلية الصنع تم تفجيرها بالموقع.