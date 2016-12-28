انعقاد مؤتمر جمعية سرطان الكبد المصرية باستعراض أحدث وسائل العلاج

كتبت أمل علام

أكد الدكتور أحمد الدرى أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس والرئيس الشرفى لمؤتمر جمعية سرطان الكبد المصرية، الذى افتتحه اليوم الدكتور محمود المتينى عميد طب جامعة عين شمس، أن أحدث وسيلة علاجية لعلاج سرطان الكبد هو الحقن بالمواد المشعة عن طريق القسطرة التداخلية من خلال الفخذ.

وقال الدكتور أحمد الدرى إن الحقن بالمواد المشعة تستهدف الورم فقط مباشرة، ما يمكن من زيادة الجرعة الإشعاعية التى تقضى عليه دون المساس بأماكن أخرى سليمة بالجسم.

يذكر أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور محمد كمال شاكر أستاذ ورئيس الأمراض المتوطنة والكبد بطب عين شمس، فى الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر الجارى.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين أحدث وسائل التشخيص والعلاج لسرطان الكبد، موضحا أن المؤتمر يشارك فيه 300 طبيب من مختلف الجامعات المصرية.