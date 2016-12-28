البورصة تقرر إلغاء قيد «العالمية للطباعة»

(أ.ش.أ)

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، خلال جلستها، اليوم، الموافقة على اعتبار قيد أسهم شركة “العالمية للطباعة ومواد التعبئة والتغليف” كأن لم يكن، والتي كانت قيدت مبدئيًا بناء على قرار لجنة القيد في 17 يونيو 2015، في ضوء كتاب الشركة في 20 ديسمبر الجاري.

وأرجعت البورصة، فى بيان، اليوم، القرار إلى تعذر استيفاء الشركة للبند “1، 2، 3″ من المادة “7″ من قواعد القيد، ومضى مهلة الستة أشهر وامتدادها دون تنفيذ الشركه لتعهدها، منوه بأنه سيتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة اعتبار من اليوم التالى لنشر قرار لجنة القيد.