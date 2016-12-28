«محلية البرلمان» تستكمل اجتماعاتها لمناقشة نظام انتخابات المحليات

بدء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة مواد الانتخابات بمشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والعدل.

وتناقش اللجنة مقارنات بين أكثر من نموذج للنظام الانتخابى، الذى سيتم اعتماده فى القانون الجديد، وتجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية المقبلة، وتتبنى الحكومة فى مشروعها النظام المختلط من النظام الفردى والقائمة المغلقة، ويتبى مشروع حزب الوفد نظام القائمة المغلقة، فيما يتبنى مشروع النائب عبد الحميد كمال نظام القائمة النسبية، ويتبنى مشروع النائب محمد الفيومى “النظام الفردى”.