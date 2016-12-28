لجنة إسرائيلية تقر إنشاء مبنى من 4 طوابق بالقدس الشرقية

(رويترز)

قالت منظمة غير حكومية إن لجنة تابعة لبلدية القدس وافقت اليوم الأربعاء، على إنشاء مبنى من أربعة طوابق للمستوطنين اليهود فى القدس الشرقية بعدما أجلت تصويتا على إصدار تصاريح لمئات المنازل الأخرى فى المنطقة التى ضمتها إسرائيل إليها.

وقالت منظمة عير عميم المناهضة للبناء الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة إن المبنى سيقام على أرض فضاء فى حى سلوان الفلسطينى الذى يوسع فيه المستوطنون جيبا لهم.

وقالت عير عميم فى بيان قبل فترة وجيزة من كلمة مقررة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بشأن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين "اليوم وفى الوقت الذى تركز فيه الانتباه على إلغاء ... تصاريح البناء... مضت اللجنة قدما لتوافق على مشروع مثير للجدل فى أحد أشد الأحياء توترا فى القدس الشرقية."