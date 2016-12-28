مكتبة الإسكندرية تعلن نتيجة مسابقة الخط العربي لطلاب المدارس

(أ.ش.أ)

أعلن مركز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة الإسكندرية، نتيجة المسابقة الثامنة للخط العربي لطلاب مدارس الإسكندرية، والتي تمت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.

وقال رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، الدكتور خالد عزب،في بيان، اليوم، إن المسابقة أقيمت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، باعتباره اليوم الذي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية، ضمن اللغات الرسمية لها، مشيرًا إلى أن المسابقة اهتمت باكتشاف الكثير من المواهب الشابة في فن الخط العربي وكذلك تبنيها.

وأضاف عزب، أن مركز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة الإسكندرية، منح شهادات التشجيع للطلبة الموهوبين في الصفوف الدراسية المختلفة بمدارس الإسكندرية، فضلاً عن تكريم الفائزين في نفس المرحلة من العام السابق الذين تميزوا بخطوطهم المجودة الرائعة بمنحهم شهادات تميز.