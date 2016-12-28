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رئيس وزرء العراق يستقبل وزير الخارجية الكويتى لتعزيز التعاون بين البلدين

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رئيس وزرء العراق يستقبل وزير الخارجية الكويتى لتعزيز التعاون بين البلدين رئيس وزرء العراق يستقبل وزير الخارجية الكويتى لتعزيز التعاون بين البلدين

>كتب مصطفى عنبر

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى، الدكتور حيدر العبادى، فى مكتبه اليوم الأربعاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له.

 

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات وجهود محاربة الإرهاب وأفكاره، إضافة إلى معركة تحرير الموصل والتطورات فى المنطقة.

 

وأكد الشيخ صباح خالد الصباح دعم بلاده الكامل للعراق فى حربه ضد الإرهاب والإشادة بدور الدكتور العبادى فى قيادة العراق لمحاربة الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية مؤكدًا مباركة أمير الكويت للانتصارات التى تحققها القوات العراقية فى الموصل وبقية المناطق.

 

وأشار إلى أن الكويت تدفع باتجاه تحشيد الجهد الدولى لدعم العراق لاعتقادنا أن جميع الدول معرضة إلى خطر الإرهاب ومن واجبنا الوقوف مع العراق لدوره المهم فى المنطقة وفى مجال محاربة الإرهاب.

 


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