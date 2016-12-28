السياحة: لا قرار بإلغاء العمرة واجتماع الأسبوع المقبل لتحديد موعد رحلاتها

أكد محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، أنه لا يوجد قرار بإلغاء رحلات العمرة، موضحا أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع الجهات المعنية بالدولة الأسبوع المقبل، لتحديد موعد تنظيم رحلات العمرة 1438 هـ، جاء ذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات السياحة اليوم الأربعاء.

وقال “شعلان”، فى تصريحات صحفية إن أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وافقوا على اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للغرفة لعام 2015 – 2016 ، كما تم الموافقة أيضا على صندوق الزمالة لعام 2016، والموازنة التقديرية لعام 2016 – 2017.