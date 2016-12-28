مديرة إسكان «الخليفة» تتقدم بلاغ للنائب العام تتهم ضابط شرطة بالتعدى عليها

تقدم المحامي مصطفى عبدالله إسماعيل، بصفته وكيلًا عن أمال محمد محجوب مديرة مكتب إدارة إسكان حي الخليفة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الضابط (ع ا) ضابط بشرطة المرافق بحي السيدة زينب، تتهمه فيه بضربها وإهانتها والتسبب في نقلها للمستشفى.

وذكر البلاغ رقم 14529 لسنة 2016، عرائض النائب العام، أن مقدمة البلاغ فوجئت بقرار من المهندس حسام الدين رأفت رئيس حي السيدة زينب، والقائم مؤقتًا بأعمال رئيس حي الخليفة، يقوم بنقلها من إدارة الإسكان إلى إدارة العلاقات العامة بحي الخليفة، رغم أنها أمضت 28 عام في مكان عملها وترقت إلى منصب مديرة المكتب.

وقالت أمال محمود محجوب، إنها عندما توجهت إلى مكتب القائم بأعمال رئيس حي الخليفة للاستعلام منه عن سبب نقلها رفض مقابلتها، وعندما أصرت على مقابلته وإبلاغ السكرتارية الخاصة به، بأن من حقها مقابلته كونه الرئيس المباشر لها ومصدر قرار النقل، خرج الضابط المشكو في حقه من مكتب القائم بأعمال رئيس الحي، وقام بالتعدي عليها بالقول ونهرها بالسب والضرب.

وهو ما أدى إلى فقدانها الوعي، ونقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة، وذلك على مرئى ومسمع الحاضرين وفي ظل وجود كاميرات المراقبة المثبتة للواقعة، وفقًا لنص البلاغ.

وطالبت محجوب، في نهاية البلاغ بالتحقيق الفوري في الواقعة، وسماع أقوالها وأقوال الشهود، والتحقيق مع المشكو في حقه الضابط المتهم بالتعدي عليها.