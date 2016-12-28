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براءة 5 طالبات بالأزهر فى قضية «رفيدة وإخواتها»

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براءة 5 طالبات بالأزهر فى قضية «رفيدة وإخواتها» براءة 5 طالبات بالأزهر فى قضية «رفيدة وإخواتها»

أرشيفية

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، ببراءة 5 طالبات بجامعة الأزهر، من اتهامهن بالتورط فى أعمال العنف التى شهدتها الجامعة العام قبل الماضى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رفيدة وإخواتها”.

وشملت قائمة المتهمات فى القضية رقم 7332 جنح قسم ثان مدينة نصر لـسنة 2013، كلا من آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادى أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدى عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.

وأسندت النيابة العامة للطالبات ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع زميلاتهن، ومقاومة السلطات.

وكانت تلقت النيابة العامة إخطارًا من الأجهزة الأمنية، بوقوع أحداث عنف وتظاهر، داخل حرم جامعة الأزهر بنات فرع القاهرة بحى مدينة نصر وإلقاء القبض على 5 طالبات أثناء مشاركتهن فى الشغب، وبإحالة المتهمات لمحكمة الجنح قضت بحبسهن 5 سنوات، وتغريمهن 100 ألف جنيه لكل منهن، ثم تم التأييد فى الإستئناف، إلا أن محكمة النقض قررت قبول الطعن.

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