مصطفى سالم يحصل على موافقة هيئة الأبنية التعليمية بعمل توسعات بمدرستين بطهطا‎

حصل الإعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطهطا، وكيل لجنة الخطة والموازنة على موافقة اللواء يسرى سالم عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بعمل توسع أفقى بمدرسة مجمع بنجا الابتدائية، وإضافة 11 فصل لقوة المدرسة، ليصبح أجمالى عدد الفصول 32 فصل بدلًا من 21 فصل، بينهم 8 فصول رياض أطفال و24 فصل للمرحلة الابتدائية.

كما حصل سالم أيضًا على موافقة رئيس الهيئة لعمل توسع أفقى بمدرسة محمد عبد الجواد حسين الإعداداية، وتعديل مرحلتها إلى إعدادى ثانوى بدلًا من إعدادى فقط، ليصبح عدد الفصول 33 فصل، منهم 24 فصل للمرحلة الإعدادية و9 فصول للمرحلة الثانوي .

ومن ناحية أخرى أشار سالم، أن رئيس الهيئة وافق على أدارج مشروع المدرستين بخطة الهيئة التنفيذية.

ويذكر أن مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا كان قد تقدم بمكاتبة منذ عدة أسابيع للمهندس سيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، يطالب فيها بعمل توسعات أفقية بمدرستى مجمع بنجا الابتدائية ومدرسة محمد عبد الجواد حسين الإعدادية، وهو الأمر الذى وافقت علية الهيئة.