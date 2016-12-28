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السيسي لـ"المصريين": "مش ساكتين ومش هنسكت.. وهنقدم لكم كل حاجة جميلة"

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السيسي لـ"المصريين": "مش ساكتين ومش هنسكت.. وهنقدم لكم كل حاجة جميلة" السيسي لـ"المصريين": "مش ساكتين ومش هنسكت.. وهنقدم لكم كل حاجة جميلة"

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشباب بالتوجه إلى المناطق الصناعية، قائلا: "تقدموا لأنى هديك قطعة أرض عليها مصنع تقدر تعمل فيها النشاط اللى انت عايزه وسأعطيك الترخيص الخاص بها ومش هخليك تتحرك خالص غير أنك تجتهد وتشتغل فى الفكرة"، موضحا أن الشاب بهذه الطريقة سيكون قطع حوالى 80% من مشوار المشروع، إضافة إلى توفير البنك المركزى قروض بفائدة 5% مما يعطى أمل حقيقى، لكل من يرغب أن يسير فى هذا الاتجاه.

 

وعن نشاط صيد السمك، أشار الرئيس السيسى فى كلمته بافتتاح المجمع الثقافى الترفيهى ببورسعيد، إلى أن هيئة قناة السويس عملت خلال العام الماضى 12 مركباً، قائلا: "نقدر نعمل لغاية 100 مركب حتى نُغير الطريقة القديمة بتاعة مركب صغير ونتوسع للحصول على الأرزاق".

 

ووجه حديث للمصريين بشكل عام، قائلا: "احنا مش ساكتين ومش هنسكت.. وهنفضل نجتهد ونشتغل وندور على كل حاجة طيبة وجميلة عشان نقدمها لكم، لأن هذا دورنا أنا والحكومة وكل المسئولين عن التنمية والإصلاح فى ".


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مصر 365

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