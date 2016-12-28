ربط 4500 مركبة أجرة في دبي بنظام «مكاني»

انتهت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، من ربط 4500 مركبة من مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز، التي تعمل تحت مظلة الهيئة، بنظام (مكاني) التابع لبلدية دبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تجسيد مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لدعم جهود حكومة دبي في تنفيذ التوجيهات بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، التي تقدم خدمات للجمهور على مدار الساعة، كما يأتي المشروع لتحقيق أحد أهم الغايات الاستراتيجية للهيئة، وهي إسعاد السكان.

دقة

> وقال عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إنه بالنظر للدقة المتناهية، التي يتميّز بها نظام (مكاني)، وتغطيته لجميع مناطق الإمارة بنسبة 100%، وسهولة استخدامه، فقد أدى هذا النظام دوراً حيوياً في تنفيذ عمليات وطلبات الحجز والتوزيع، من قبل سائقي مركبات الأجرة حيث أضفى المزيد من السهولة على وصول سائقي مركبات الأجرة إلى المتعاملين، وسهّل كذلك إيصالهم إلى وجهاتهم المختلفة، في إمارة دبي وذلك بفضل الاستدلال على المواقع بدقة، من خلال الخريطة الإلكترونية التفاعلية في النظام.

> وأضاف: تنقسم عملية ربط نظام مكاني مع نظام الحجز والتوزيع، إلى 3 أجزاء رئيسة، هي الجزء الخاص بالمتعامل، وذلك من خلال إضافة خيار الطلب باستخدام رقم (مكاني) الخاص به، عبر الاتصال بمركز الحجز والتوزيع، وهو حلقة الوصل بين المتعامل ومركبة الأجرة، من خلال استلام الطلب وإرساله إلى مركبات الأجرة، والجزء الخاص بمركبات الأجرة، وذلك من خلال إدراج طلب حجز مركبة أجرة في العداد، مضافاً إليه رقم (مكاني) الخاص بالمتعامل.

حجز

> وأوضح أن هذه المبادرة تعود على عمليات نظام الحجز والتوزيع التابع للهيئة بعدة فوائد منها: تسهيل وصول مركبة الأجرة إلى المتعامل، باستخدام رقم مكاني، وسهولة عملية حجز مركبة من قبل المتعامل، باستخدام رقم مكاني، وتقليل عدد الشكاوى المتعلقة بمركبات الأجرة والسائقين، مثل التأخر في الوصول، وقلة المعرفة، وضعف الدراية من قبل السائقين، بالأماكن الجغرافية في الإمارة.

وبلغت نسبة التغطية، التي حققها نظام مكاني التابع لبلدية في الإمارة 100%، ووصل عدد العناوين المسجلة في نظام الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة 137 ألف عنوان، وبلغ عدد مركبات الأجرة المربوطة بالنظام 4500 مركبة، وجرى تدريب عدد من موظفي مؤسسة المواصلات العامة على الجزئية الخاصة بنظام (مكاني)، في العداد الذكي لمركبات الأجرة، وإعدادهم ليقدّموا التعليم والتدريب المطلوبين لسائقي مركبات الأجرة في إمارة دبي.