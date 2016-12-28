بالصور.. كيلو طماطم بـ10جنيه مقابل دخول امتحان بسوهاج.. والتعليم تحقق

سوهاج محمود مقبول

اشتكى عدد من طلاب مدرسة الثانوية الزراعية بطهطا بمحافظة سوهاج المتقدمين للامتحانات اليوم بقسم الصناعات الغذائية والعجائن بالمدرسة من قيام القائمين على القسم بعدم السماح لهم بدخول الامتحان العملى اليوم والتوقيع بالكشوف إلا بعد دفع مبلغ 10 جنيهات مقابل أداء الامتحان، وتسليمهم ورقتى الأسئلة والإجابة، والسماح لهم بالغش من خلال نقل الامتحان من على السبورة، وقيام المعلمين بالقسم بمنح كل طالب عقب الامتحان كيس بلاستيكى أسود بداخله كيلو طماطم مجمده من إنتاج القسم.

وقال أحد الطلاب أن المعلمين بالقسم سمحوا لهم بالدخول للامتحان بعد سداد المبلغ المقرر 10 جنيهات، وأن الطماطم المجمدة التى حصلوا عليها بها سوس وتظهر عليها علامات العفن ولا تصلح للاستهلاك الآدمى من الأساس .

بينما قال طالب آخر أن ما تم تحت مرأى ومسمع إدارة المدرسة، وأنه يتم ابتزاز الطلاب فى العديد من الامتحانات مقبل السماح لهم بدخول الامتحانات ومقابل تمكينهم من الغش وفى النهاية "دا دبلوم زراعة ملهوش لزمة" يتم الحصول عليه وتجلسوا فى المنزل، على حد قول المعلمين.

من جانبه أكد محمد الرشيدى مدير عام التعليم الفنى بسوهاج أنه قرر تشكيل لجنة إدارة التعليم الزراعى والتوجيه المختص لفحص الشكوى على أرض الواقع، والتأكد من كميات الطمام المخزنة بالقسم، وحالة ثبوت المخالفة، سيتم إحالة المتسبب إلى الشئون القانونية، لأنه لا توجد تعليمات بتحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب أثناء الامتحانات ومن يقوم بذلك سوف تتم محاسبته.