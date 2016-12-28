مدير مباحث التموين : 10175 قضية تموينية وغذائية خلال 2016 بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قال العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين بسوهاج فى تصريحات صحفية أن الإدارة بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية ومن خلال خطة الحملات التموينة الموضوعة لضبط الأسعار وتحقيق أعلى رقابة على الأسواق من أجل رفع العبء عن المواطن البسيط ووصول الدعم لمستحقيه من ضبط 10175 قضية تموينية متنوعة بإجمالى مضبوطات وصلت إلى 1918 طنا ما بين سكر وأرز ولحوم وأغذية متنوعة .

وجاء بيان القضايا التموينية التى تم تنفيذها على مدار العام والتى بدأت فى شهر يناير 2016 بضبط 530 قضية ،وفى شهر فبراير تم ضبط 508 قضية، وفى شهر مارس تم ضبط 541 قضية، وفى شهر أبريل 496 قضية و شهر مايو 445 قضية ، ويونيو 402 قضية وفى شهر يوليو تم ضبط 455 قضية، وفى شهر أغسطس تم ضبط 796 قضية ،وفى شهر سبتمبر تم ضبط 1726 قضية ،وفى شهر سبتمبر تم ضبط 1881،و فى شهر أكتوبر تم ضبط 1413 قضية ،وفى شهر نوفمبر تم ضبط 982 قضية .

وأضاف أنه تم التحفظ على جميع المتهمين والمضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة التى تولت الحقيق وأحالة بعض القضايا للمحكمة وأن الإدارة مستمرة فى تنفيذ الحملات التموينة على الأسواق والمحلات التجارية والباعة الجائلين وأصحاب المصانع الغير مرخصة ومصانع بئر السلم من أجل الحفاظ على سلامة المواطن وأمنه الغذائى

و أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بمعرفة الرائد إبراهيم الشحاتوكيل الإدرة والنقباء محمد اللبيشى وأحمد عبد اللاه وخالد المشنبضباط الإدارة بالإشتراك مع الأمناء والمخبرين السريين المنتشرين بكافة أنحاء المحافظة بالقرى والنجوع والمراكز والأحياء وأن العام القادم 2017 سوف يتم تغير إستراتيجة الحملات بما يتوافق مع تغير المخالفين لأنشطتهم الغير مرخصة.