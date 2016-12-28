الزمالك يختم 600 دعوة من الأمن لحضور القمة 113

كتب عمرو جاب الله

طبع نادى الزمالك 600 دعوة لحضور بعض أعضاء الجمعية العمومية لمباراة الأهلى، المقرر لها غداً الخميس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يرسل الزمالك 300 دعوة خلال الساعات القليلة المقبلة للأهلى، بعدما أكد مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، أنه حصل على موافقة أمنية بحضور هذا العدد للقمة 113.

وكشف مصدر مسئول بمجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن النادى الأبيض حصل على الأختام اللازمة من الجهات الأمنية، وكان الأهلى قد تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة برفضه حضور الجماهير فى مباراته أمام الزمالك.