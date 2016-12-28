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السباحة عن غرق لاعبات المدارس: التعليم لم تطبق قواعد الاتحاد الدولى للعبة

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السباحة عن غرق لاعبات المدارس: التعليم لم تطبق قواعد الاتحاد الدولى للعبة السباحة عن غرق لاعبات المدارس: التعليم لم تطبق قواعد الاتحاد الدولى للعبة

>ياسمين يحيى

أكد أحمد التونى، نائب رئيس اتحاد السباحة، أن اتحاد اللعبة غير مسئول عن واقعة تعرض بعض اللاعبات للغرق خلال بطولة الجمهورية للمدارس، والتى تم تنظيمها بحمام سباحة التربية والتعليم بالجزيرة، خاصة أنها لم تقم وفقا لقواعد الاتحاد الدولى للسباحة، فكل اتحاد على دراية بالقواعد التى يجب اتباعها خلال إدارة البطولات.

وأضاف التونى، أن الاتحاد أصدر بيانا أمس، كما تم مخاطبة الإدارة التعليمية بالقواعد التى يجب اتباعها خلال تلك البطولات، منها درجة حرارة الماء، وتوافر سيارة إسعاف، ومنقذين، وكل ذلك يشترط أن يكون اللاعب أو اللاعبة مقيدين بسجلات الاتحاد.

 

يذكر أن عدداً من لاعبات المدارس تعرضن للموت غرقا فى حمامات وزارة التربية والتعليم خلال بطولة الجمهورية للمدراس، وأصبن بأزمات قلبية وصدمات وتشنجات، وإغماءات وانخفاض فى السكر والضغط.


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