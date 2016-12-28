الأهلي: لا نعلم شيئاً عن زيادة دعوات القمة لـ600 وننتظر خطاب الأمن

كتب فتحى الشافعى

قال محمد عبد الوهاب، عضو مجلس الأهلي، إن ناديه لا يعلم شيئاً عن زيادة دعوات مباراة القمة أمام الزمالك لـ600 دعوة، موضحاً أن ناديه لم يتلق موافقات أمنية بهذا الشأن.

وكان نادى الزمالك قد أعلن طبع 600 دعوة لحضور بعض أعضاء الجمعية العمومية لمباراة الأهلى المقرر لها السابعة من مساء غد الخميس، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى، وأكد مسئولو الزمالك أنهم سيُرسلون 300 دعوة خلال ساعات للأهلى، بعدما أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه حصل على موافقة وأختام أمنية بحضور هذا العدد للقمة 113 بين الفريقين بالدورى.

وأضاف عبد الوهاب لـ"اليوم السابع"، أن الأهلي لديه خطاب من اتحاد الكرة يتضمن موافقات أمنية بحضور 50 فرداً من الزمالك صاحب اللقاء ومثلهم من الأهلي، مؤكداً أن ناديه لا يعلم شيئاً عن زيادة هذا العدد من 100 إلى 600.

وشدد عضو مجلس الأهلي على أن ناديه سيكون له موقف واضح إذا تم زيادة العدد من 100 إلى 600، مؤكداً أن ناديه لا يتعامل إلا مع خطابات رسمية وليس مع تصريحات إعلامية.