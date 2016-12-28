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بالصور..إزالة 148 حالة تعد علي محيط مصرف جنوب بني سويف ‎

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جانب من رفع الإشغالات

جانب من رفع التعديات

 

 

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، اليوم، برئاسة المحاسب عادل ضيف الله رئيس المدينة، وبالاشتراك مع قوات الشرطة، 148 حالة تعد علي محيط مصرف بقرية قمبش الحمراء.

وتمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بالتعاون مع قوات الشرطة من إزالة 148 حالة تعد متنوعة، تشمل أكشاك خشبية وعوائق وبناء مخالف علي محيط مصرف بقرية قمبش الحمراء دائرة ببا.

ومن جانبه قال المحاسب عادل ضيف الله رئيس المدينة، إن الحملات مستمرة بكشل يومي للقضاء علي المخالفات والتعديات بالمركز.

 

 

 

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