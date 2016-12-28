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بالصور..محافظ بني سويف يشهد توزيع 200 جرعة «سوفالدي» علي مرضي فيروس سي ‎

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جانب من توزيع السوفالدى

جانب من توزيع السوفالدى

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم، توزيع جرعات علاج فيروس سي “السوفالدي”، على 200 حالة من أبناء مركز ومدينة سمسطا، بمقر مركز شباب المدينة، في حضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، ومحمد بكري رئيس مدينة سمسطا، وأحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس واضح أبو جبل وكيل وزارة الإسكان، والمهندس وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.

وأشار المحافظ، إلى الخطوات الجادة والعملية التي اتخذتها المحافظة تنفيذًا لمبادرة الرئيس لتوفير العلاج لمليون مريض سنويًا، واستكمالًا لمجهودات في القضاء على مرض “فيروس سي”، وإعلان بني سويف خالية من الفيروس قريبًا، وذلك من خلال تسهيل الجهود الرسمية في هذا في المجال والتي تقوم بها وزارة الصحة وتشجيع وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لتحقيق تقدمًا ملموسًا في القضاء على المرض، لافتًا الى جهود المحافظة في هذا الشان، حيث تم القضاء على قوائم الانتظار وتوفير العلاج لأكثر من 20 ألف مريض في أقل من سبعة أشهر، ومن خلال المبادرة التي أطلقتها المحافظة في مايو الماضي.

وتابع حبيب، أنه يتم حاليًا القيام بالخطوة الثانية في القضاء على المرض نهائيًا من بني سويف، والتي تتركز في الكشف المبكر عن المرض وإنشاء وحدات لعلاج الفيروسات الكبدية بمراكز المحافظة، وتسهيل برامج وزارة الصحة في الكشف المبكر، والمسح الشامل الذي يستهدف جميع المواطنين في المحافظة لتوفير العلاج والقضاء على المرض.

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