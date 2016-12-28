أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط مصنع يخلط تبغ السجائر بنشارة الخشب في بني سويف‎

Google+ Print
ضبط مصنع يخلط تبغ السجائر بنشارة الخشب في بني سويف‎ ضبط مصنع يخلط تبغ السجائر بنشارة الخشب في بني سويف‎

تبغ_أرشيفية

 

تمكنت مباحث تموين ببني سويف، بالتعاون مع الرقابة التموينية، اليوم، من ضبط مصنع لتعبئة السجائر غير مرخص بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، يديرة شخص يدعي  ”ف.ص” وبداخلة طن من تبغ السجائر مخلوط بنشارة الخشب.

وكانت حملة من مباحث ببني سويف، قادها المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث بالتعاون، مع الرقابة التموينية تمكنت من ضبط طن تبغ سجائر مخلوط بنشارة الخشب، وكميات كبيرة من أوراق البفرة الخاصة بتعبئة السجائر، داخل مصنع لتصنيع السجائر بمركز ناصر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية