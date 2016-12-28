ضبط مصنع يخلط تبغ السجائر بنشارة الخشب في بني سويف‎

تمكنت مباحث تموين ببني سويف، بالتعاون مع الرقابة التموينية، اليوم، من ضبط مصنع لتعبئة السجائر غير مرخص بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، يديرة شخص يدعي ”ف.ص” وبداخلة طن من تبغ السجائر مخلوط بنشارة الخشب.

وكانت حملة من مباحث التموين ببني سويف، قادها المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث بالتعاون، مع الرقابة التموينية تمكنت من ضبط طن تبغ سجائر مخلوط بنشارة الخشب، وكميات كبيرة من أوراق البفرة الخاصة بتعبئة السجائر، داخل مصنع لتصنيع السجائر بمركز ناصر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.