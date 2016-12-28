بالصور..أحمد أمين «بابا نويل» في أخر حلقات البلاتوه 2

كتبت – إنجي لطفي

تعرض فضائية “النهار وان” حلقة خاصة من برنامج “البلاتوه” للفنان الكوميدي أحمد أمين، يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث ستكون الأخيرة من الموسم الثاني للبرنامج، وتصل مدة عرض تلك الحلقة ساعتين تقريبًا، بدلًا من ساعة واحدة.

ويجسد “أمين” في أحد الاسكتشات، دور “سيد العيسوي” وكيل إدارة تطوير “الكريسماس”، الذي يعمل على تطوير آليات الاحتفال بتلك المناسبة، بداية من اختيار الهدايا، وذلك بطريقة كوميدية ساخرة، كما يرتدي ملابس “بابا نويل” الذي يهدي الأشخاص مجموعة من الهدايا، لكنهم يبدون رغبتهم في الحصول على سكر أو أرز.

ويلعب أمين، في اسكتش آخر، دور رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، الذي يبدي غضبه تجاه موظف الشركة لديه، عندما يطلب حوافز نهاية العام، بالإضافة إلى تقديم أكثر من عرض “مونولوج” كوميدي خلال الحلقة.

وتتضمن تلك الحلقة إعادة عرض أفضل الأغاني الساخرة التي قدّمها “أمين” خلال الموسمين الأول والثاني في “البلاتوه”، وذلك في شكل جديد، من خلال دمجهم في أغنية واحدة، بالإضافة إلى بث بعض كواليس تصوير البرنامج.

وكان علاء إسماعيل مخرج “البلاتوه” قد أعلن في تصريحات صحفية له، أن الموسم الثالث للبرنامج سوف يشهد تطورات وتغييرات كبيرة في المحتوى والصورة، فضلًا عن مشاركة عدد من الفنانين في تقديم الحلقات مع الفنان أحمد أمين.