استجواب رئيس «القاهرة والناس» فى دعوة صحفى ضده بجلسة 18 يناير المقبل

قضت الدائرة السادسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، باستجواب رئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس، في الدعوى المرفوعة من شارل فؤاد، وذلك بجلسة 18 يناير المقبل، بسبب الخلاف القائم حول نشرة أخبار المصرى اليوم.

وكان الصحفى شارل فؤاد، أقام دعوى تحمل رقم 2301، تفيد بأنه توصل إلى فكرة لتسويق جريدة المصرى اليوم، والتي يمثلها رئيس مجلس ومدير مؤسسة الجريدة، عن طريق التسويق الإعلامي من خلال برنامج هادف، وتقوم فكرة البرنامج على تحويل المحتوى الورقى “الإلكترونى”، والذي يصلح تليفزيونيًا إلى برنامج “نشرة أخبار المصرى اليوم”.

حيث فوجئ فؤاد بقيام المدعى باستبعاده، وإسناد البرنامج إلى آخرين من حيث الإعداد والتقديم.