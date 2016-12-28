تأييد حبس الإعلامية رشا الخطيب عامًا لإتهامها بالنصب

قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من الفنانة والإعلامية المصرية رشا الخطيب، علي حكم حبسها عام، وكفالة 200 جنيه، لاتهامها بالنصب على صاحب شركة إنتاج كويتية، شكلا ، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر ضدها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم ومحمد حلمي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في الدعوي التي تحمل الرقم 15151 لسنه 2016، أنه في فبراير 2012، قامت الفنانة والإعلامية رشا صبري عبد الجليل الشهيرة بـ”رشا الخطيب” مقدمة برنامج “الشر” بقناة التحرير، قد استولت على برنامج “السر” بطريقه احتيالية وباعته لإحدى القنوات الفضائية بزعم أنها مالكته، في حين أن البرنامج مملوك لشركة “فانتسي” لإنتاج البرامج والأعمال الفنية والتليفزيونية.