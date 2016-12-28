تجديد حبس مديري الإدارة الهندسية والتخطيط ومهندس بحي غرب شبرا الخيمة

القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس مديري الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني ومهندس التنظيم بحي غرب شبرا الخيمة 15 يوما علي ذمة التحقيق بتهمة التربح والتزوير واستغلال النفوذ.

كانت مباحث الأموال العامة بالقليوبية تلقت بلاغا عن قيام المتهمين كل من " س . ل " مدير إدارة التخطيط العمراني بالحي و " م .ح " مدير الإدارة الهندسية بالحي و" س . ع " مهندس التنظيم بحي غرب شبرا الخيمة بمساعدة المتهم الأول في بناء 3 طوابق مخالفة بعقار اشتراه منذ فترة وتحريرهما محضر مخالفة بناء لتلك الطوابق المخالفة ضد مالك العقار الذي باعه له رغم وفاته وصدر ضده حكم غيابي بالسجن سنة وبعد وفاته حرره محضرين آخرين ضد ابنه القاصر.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم الأول مدير التخطيط العمراني اشتري عقاراً مساحته 74 متر مكون من طابق واحد وقام بهدمه وحصل علي تصريح بناء ب 5 طوابق فقط وعندما قام ببناء 3 طوابق أخري مخالفة ساعده المتهمان الثاني والثالث باستغلال نفوذهم بتحرير محاضر ضد بائع العقار المتوفي ويدعي " س س ن " وابنه القاصر " ش س " مما تسبب في إصدار أحكام قضائية بالسجن سنة حبس.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6509 إداري قسم أول شبرا الخيمة وبعرضه علي النيابة العامة أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة لهم فأمر هلالي محمد هلالي مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبسهم 4 أيام ووجه للمتهمين تهمة التربح والتزوير واستغلال النفوذ برئاسة المستشار أحمد بركات رئيس النيابة وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.