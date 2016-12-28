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إخلاء سبيل 13 متهما بقضية "أحداث العدوة".. والتأجيل لجلسة 23 يناير

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إخلاء سبيل 13 متهما بقضية "أحداث العدوة".. والتأجيل لجلسة 23 يناير إخلاء سبيل 13 متهما بقضية "أحداث العدوة".. والتأجيل لجلسة 23 يناير

>كتب إيهاب المهندس ـ تصوير كريم عبد الكريم

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر إعادة محاكمة بديع و682 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، لجلسة 23 يناير، لسماع باقى شهود الإثبات.

كما قررت المحكمة تغريم اثنين من شهود الإثبات 500 جنيه لكل منهما، وإخلاء سبيل 13 متهما آخرين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان، وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا قد شهدت أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.


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