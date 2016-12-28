أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

للمحجبات : كونتور تكبير الشفاه واخفاء عيوب الرقبة والذقن

Google+ Print

الأربعاء 28-12-2016 17:19

تبدو عملية الاستعداد لحفل نهاية العام مرهقة لبعض السيدات، بالرغم من بساطتها، بسبب ضيق الوقت؛ لذا ننصحك في سيدتي نت باتباع نصائحنا والتحضير مبكراً وتباعاً لهذا الحفل من خلال اختيار بعض الخطوات الرئيسية في مكياج هذه الليلة.
في الأسبوع الماضي كنّا على موعد مع العناية بجمال عينيك بالرموش المستعارة وتاتو الحاجبين غير الدائم ...إذا طبّقت هذه الخطوات فستكونين على ثقة من كيفية إبراز جمالهما في سهرة نهاية العام .
أمّا الآن فننتقل إلى خطوة الكونتورينغ؛ وهنا سنكون مع كونتورينغ الرقبة والذقن لإخفاء الذقن المزدوجة وأيّ عيوب في هذه المنطقة؛ وذلك عبر خطوات محترفة، ستعلّمنا إياها خبيرة التجميل ميسون هلال التي تشرح لنا خطوة بخطوة كيفية تطبيق هذه التقنية
تابعي الفيديو:

وبعد الاهتمام بالذقن والرقبة، ننتقل إلى العناية بالشفاه؛ وهنا نعمل بالكونتورينغ على تكبير الشفاه وإظهارها أكثر اكتنازاً للإسهام في بروزها؛ وبالتالي ضمان إطلالة غاية في الروعة لهذه الليلة.
وأيضاً ، ومع ميسون هلال وخبرتها المميزة في هذا النطاق

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟