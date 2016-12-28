للمحجبات : كونتور تكبير الشفاه واخفاء عيوب الرقبة والذقن

تبدو عملية الاستعداد لحفل نهاية العام مرهقة لبعض السيدات، بالرغم من بساطتها، بسبب ضيق الوقت؛ لذا ننصحك في سيدتي نت باتباع نصائحنا والتحضير مبكراً وتباعاً لهذا الحفل من خلال اختيار بعض الخطوات الرئيسية في مكياج هذه الليلة.

في الأسبوع الماضي كنّا على موعد مع العناية بجمال عينيك بالرموش المستعارة وتاتو الحاجبين غير الدائم ...إذا طبّقت هذه الخطوات فستكونين على ثقة من كيفية إبراز جمالهما في سهرة نهاية العام .

أمّا الآن فننتقل إلى خطوة الكونتورينغ؛ وهنا سنكون مع كونتورينغ الرقبة والذقن لإخفاء الذقن المزدوجة وأيّ عيوب في هذه المنطقة؛ وذلك عبر خطوات محترفة، ستعلّمنا إياها خبيرة التجميل ميسون هلال التي تشرح لنا خطوة بخطوة كيفية تطبيق هذه التقنية

تابعي الفيديو:

وبعد الاهتمام بالذقن والرقبة، ننتقل إلى العناية بالشفاه؛ وهنا نعمل بالكونتورينغ على تكبير الشفاه وإظهارها أكثر اكتنازاً للإسهام في بروزها؛ وبالتالي ضمان إطلالة غاية في الروعة لهذه الليلة.

وأيضاً بالفيديو، ومع ميسون هلال وخبرتها المميزة في هذا النطاق