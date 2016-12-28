بالصور .. رئيس مدينة الباجور يكرم المحالين للمعاش بمجلس المدينة

المنوفية – محمود شاكر

كرم بسيونى عيد بسيونى رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، عدد من المواظفين بالمجلس والمحالين الى المعاش فى اطار الود وتقديم الشكر على ما قدموة من خدمات .

حضر الاحتفالية التى اقيمت بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة، حسنى خطاب سكرتير المركز ومحمد عزت مساعد رئيس المركز والشيخ محمد شوقي عامر وكيل ادارة الاوقاف بالباجور.

وقدم بسيونى شهادات التقدير لعدد من المواظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والوحدات القروية التابعة لها المحالين الى المعاش علي ما قدموه من مجهودات اثناء فترة عملهم بالمركز.

واعرب الموظفين المحالين الى الماش عن سعادتهم الغامرة بما لاقوة من تكريم من رئيس المدينة على ما قدموة من خدمات مؤكدين انهم سيظلون فى خدمة الوطن داخل وخارج العمل الحكومى .