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تأجيل محاكمة بديع وآخرين في «أحداث العدوة» و إخلاء سبيل 13 متهمًا

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تأجيل محاكمة بديع وآخرين في «أحداث العدوة» و إخلاء سبيل 13 متهمًا تأجيل محاكمة بديع وآخرين في «أحداث العدوة» و إخلاء سبيل 13 متهمًا

صورة أرشيفية

أجلت  محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان ، إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في قضية”أحداث عنف العدوة” ، لجلسة 23 يناير .

وقررت المحكمة إخلاء سبيل 13 متهماً مالم يكونوا مطلوبين على ضمة قضايا آخرى ، وقررت تغريم الشاهدين المتغيين عن جلسة اليوم خمسمائية جنيه .

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وإيهاب سعيد وسكرتارية على سيد وأندراوس فهمى

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتعود أحداث القضية ، لما شهدته مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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