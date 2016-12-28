الطبيب الألمانى يصدر قراره النهائى بشأن عملية ظهير الزمالك

كتب عمرو جاب الله

أصدر الدكتور الألمانى هرتل، المشرف على علاج على فتحى الظهير الأيسر للزمالك، قراره النهائى بعدم خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد الجلسات التى خضع لها اللاعب فى ألمانيا والفحوصات الطبية المكثفة لتشخيص حالته، بعد معاناته من آلام فى الوتر الردفى بالركبة أدت إلى ابتعاده عن فريقه منذ مباراة الأهلى فى نهائى كأس مصر.

وقرر الطبيب الألمانى خضوع على فتحى لعلاج طبيعى لمدة 3 أسابيع، على أن يعود بعدها إلى الملاعب بشكل طبيعى دون أى تدخل جراحى، بعد استجابة اللاعب للتدريبات التأهيلية التى خضع لها على أحدث الأجهزة العالمية فى مدينة شتوتجارت الألمانية.