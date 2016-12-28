«التربية والتعليم» توقع اتفاقية مشروع دعم جودة التعليم (QESP II)

التقى كلًا من الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء يسرى عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مع حامد أبو المجد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات الخارجية، وأولاف جورك مدير المشروعات ببنك التعمير الألمانى؛ للتوقيع على اتفاقية ((QESP II.

وجاء اللقاء فى إطار التعاون مع الجانب الألمانى فى مجال التعليم، جاء ذلك بناءً علـى توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإتمام المرحلة الثانية من مشروع دعم جودة التعلـيم ((QESP II،

وأعرب حجازى، فى بداية اللقاء عن تقدير الوزارة لعلاقات الصداقة التى تربط بين البلدين، عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون مع الجانب الألمانى فى مجال التعليم، مشيرًا إلى أن هذا الإتفاق يعد استكمالًا لمشروع دعم جودة التعليم ((QESP I، والذى تم تنفيذه فى محافظتى أسيوط، وسوهاج، وأن الحكومة الألمانية تقوم بتمويله عبر بنك التعمير الألمانى، مضيفًا أن الاتفاقية تعد انعكاسًا للتعاون الدولى المثمر، فهى تتضمن مكونين هما: (بناء المدارس، والخدمات التعليمية).

وأكد حجازى، في بيان صحفي،اليوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الإتاحة والإرتقاء بجودة العملية التعليمية، وذلك فى إطار البرنامج التنفيذى للوزارة، من خلال بناء المدارس؛ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، ورفع كفاءة المعلم عن طريق التدريب المستمر.

من جانبه، أعرب “أولاف جورك” عن إهتمام بلاده بدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، مشيدًا بما حققته مصر من خطوات متقدمة فى مجال التعليم، ومقدرًا لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غير المسبوقة للنهوض بالعملية التعليمية، متمنيًا المزيد من التعاون بين البلدين.