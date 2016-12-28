غدًا .. «نايل كروز» ينقل احتفالات الكريسماس من المتحف القبطي

كتبت – إنجي لطفي

تنقل قناة “نايل تي في”، برئاسة سامح رجائي، غدًا الخميس، بث مباشر على الهواء من المتحف القبطي في مصر القديمة لبرنامج “نايل كروز” في تمام الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثالثة عصرًا.

يتضمن لقاء مع دكتورعاطف نجيب، المشرف العام، على المتحف القبطي وحوار حول أهم مقتنيات المتحف والتشابه بين العمارة الإسلامية والفن القبطي.

كما يستضيف البرنامج الدكتورمحمد العربي، أحد علماء الأزهر، ولقاء حول تعاليم الإسلام التي تؤكد على التعايش والمحبة بين الأديان ولقاء ثالث مع المرشد السياحي ميشيل وليم، حول السياحة في منطقة مجمع الأديان ويختتم البرنامج بفقرة فنية مع فريق ترانيم.

ويتخلل البرنامج الفقرات الثابته كروز كويز وكروز أون لاين، وأغنية “نحلم سوا” للفنان مأمون المليجي، و”سكتنا واحده” لطارق فؤاد ومظهر أحمد، ومقتطفات من حفل كايرو ستبس لعلي الهلباوي ومونيكا وبيتر والشيخ ايهاب يونس.

البرنامج تقديم شريف التوني ودينا حسين ورشا ماضي، إخراج محمود الخطيب وأحمد عبد العليم قاسم.