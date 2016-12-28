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«الحريري» يتقدم بطلب إحاطة لتطوير المدارس التعليمية

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«الحريري» يتقدم بطلب إحاطة لتطوير المدارس التعليمية «الحريري» يتقدم بطلب إحاطة لتطوير المدارس التعليمية

الحريري

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25-30 البرلماني، بطلب إحاطة إلي وزير التربية والتعليم، ووزير المالية بخصوص تطوير منظومة التعليم بشكل عام، والمدارس علي وجه الخصوص.

وأوضح النائب، أنه جري إلغاء الحساب الموحد بالمدارس الذي كان يتم الصرف منه تحت إشراف مدير المدرسة، ورئيس مجلس أمناء المدرسة، والمراقب المالي بالإدارة التعليمية، مما كان لهذا القرار أثر سلبي كبير على حل المشكلات اليومية بالمدارس والصيانة الضرورية بالمدارس وإحتياجات العملية التعليمية على مدار العام الدراسي وكذلك جميع الأنشطة المدرسية.

وشدد النائب علي ضرورة قيام مجلس النواب بالغاء هذا القرار حفاظاً على سير العملية التعليمية، مطالباً باحالة الطلب إلي لجنة التعليم لمناقشته.

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