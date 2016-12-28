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الليلة.. علي الحجار يغني في ساقية الصاوي

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الليلة.. علي الحجار يغني في ساقية الصاوي الليلة.. علي الحجار يغني في ساقية الصاوي

يقدم الفنان علي الحجار مجموعة من أشهر أغانيه بحفل يحييه فى ساقية الصاوي، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بقاعة الحكمة.
> ويقدم “الحجار” بالحفل أغانى “يا طالع الشجرة”،”سمرة وبعيون كحيلة”،”عم بطاطا”،”لما الشتا يدق البيبان”،”بأحبك”، “عصفور”،”يالعروسة”، بالإضافة لبعض أغانى ألبومه المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة.
> ويشارك بالعزف مع “الحجار” نجله الموزع الموسقى “أحمد ” على ألة الكى بورد،بالإضافة لكل من عبد الله حلمى “عازف الكولة”،أحمد حمدى رؤوف “كى بورد”،حمد بدير “طبلة”،وائل الفشنى “رق”،هانى النحال … “بركشن”،ماجد عسكر “قانون”،قدرى سرور”درامز”،أحمد أنور “باص جيتار”،تيكا وصبحى وطارق “براس سكشن”، ورباعى الكورال هيثم توفيق،كرم مختار ،أحمد البحيرى ،وسامح عيسى.

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