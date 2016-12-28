الليلة.. علي الحجار يغني في ساقية الصاوي

يقدم الفنان علي الحجار مجموعة من أشهر أغانيه بحفل يحييه فى ساقية الصاوي، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بقاعة الحكمة.

> ويقدم “الحجار” بالحفل أغانى “يا طالع الشجرة”،”سمرة وبعيون كحيلة”،”عم بطاطا”،”لما الشتا يدق البيبان”،”بأحبك”، “عصفور”،”يالعروسة”، بالإضافة لبعض أغانى ألبومه المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة.

> ويشارك بالعزف مع “الحجار” نجله الموزع الموسقى “أحمد ” على ألة الكى بورد،بالإضافة لكل من عبد الله حلمى “عازف الكولة”،أحمد حمدى رؤوف “كى بورد”،حمد بدير “طبلة”،وائل الفشنى “رق”،هانى النحال … “بركشن”،ماجد عسكر “قانون”،قدرى سرور”درامز”،أحمد أنور “باص جيتار”،تيكا وصبحى وطارق “براس سكشن”، ورباعى الكورال هيثم توفيق،كرم مختار ،أحمد البحيرى ،وسامح عيسى.