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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 28/12/2016..نصائح مهمة من شخص غريب تفيدك فى العمل

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 28/12/2016..نصائح مهمة من شخص غريب تفيدك فى العمل حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 28/12/2016..نصائح مهمة من شخص غريب تفيدك فى العمل

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يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تتستر وراء هذا القناع الذى يضعه .

 

برج العقرب على الصعيد المهنى..

نصائح مهنية من شخص غريب تلتقى به صدفة فى مكان عملك، قد تكون هذه النصائح هى الدافع لكى تنجز كثيرا من مشروعاتك المؤجلة التى ستؤثر على مصيرك المهنى.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

نادراً ما تنجذب إلى الحب من النظرة الأولى، لكنك اليوم ستقع فى تجربة عاطفية جديدة ربما تكون هى الخطوة المهمة فى حياتك.

 

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية مستقرة، لكنك ستحتاج لزيارة الطبيب للاطمئنان على أحد أفراد عائلتك الذين أصابهم المرض فى الفترة الأخيرة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يكون اليوم مثاليا لإظهار مواهبه الفنية والأدبية التى لم يستطع إخراجها من قبل بسبب انخراطه فى الأمور المهنية.


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مصر 365

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