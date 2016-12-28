أخبار عاجلة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل -
محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة -
محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب -
صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها -
«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية -
فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» -
النمنم يتفقد معرض الكتاب بالأقصر قبل افتتاحه -
صور| أهالي القليوبية يشيعون شهيد السويس بهتافات ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وفاة شخص إثر سقوطه من بناية قيد الإنشاء في الشارقة

Google+ Print
وفاة شخص إثر سقوطه من بناية قيد الإنشاء في الشارقة وفاة شخص إثر سقوطه من بناية قيد الإنشاء في الشارقة

توفي شخص من الجنسية الاسيوية، يبلغ من العمر 28 عاماً، متأثراً بإصابته، بعد سقوطه من بناية قيد الإنشاء في منطقة الصناعية الثامنة في الشارقة، نتيجة اختلال توازنه، حيث يرجح ان تواجده في المبنى "قيد الانشاء"  للنظر الى البناية المقابلة التي  تقطنها عدد من السيدات.

وتفصيلاً، تلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث، وفور تلقي البلاغ وصلت فرق الشرطة والبحث والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى مكان سقوط الشخص، ووجدوه في حالة إصابة بليغة، حيث توفي بعد الإصابات البليغة التي لحقت به في أماكن متفرقة من جسمه.

ومن جهتها، قامت فرق البحث والمختبر الجنائي برفع البصمات والأدلة والآثار الموجودة في مسرح الحادث، وتولت الشرطة التحقيق للبحث في أسباب الوفاة، وكشف ملابساتها، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء سقوطه أم لا، وأمر وكيل النيابة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي للتعرف إلى الأسباب الحقيقية والدقيقة التي أدت إلى سقوطه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية