وفاة شخص إثر سقوطه من بناية قيد الإنشاء في الشارقة

توفي شخص من الجنسية الاسيوية، يبلغ من العمر 28 عاماً، متأثراً بإصابته، بعد سقوطه من بناية قيد الإنشاء في منطقة الصناعية الثامنة في الشارقة، نتيجة اختلال توازنه، حيث يرجح ان تواجده في المبنى "قيد الانشاء" للنظر الى البناية المقابلة التي تقطنها عدد من السيدات.

وتفصيلاً، تلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث، وفور تلقي البلاغ وصلت فرق الشرطة والبحث والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى مكان سقوط الشخص، ووجدوه في حالة إصابة بليغة، حيث توفي بعد الإصابات البليغة التي لحقت به في أماكن متفرقة من جسمه.

ومن جهتها، قامت فرق البحث والمختبر الجنائي برفع البصمات والأدلة والآثار الموجودة في مسرح الحادث، وتولت الشرطة التحقيق للبحث في أسباب الوفاة، وكشف ملابساتها، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء سقوطه أم لا، وأمر وكيل النيابة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي للتعرف إلى الأسباب الحقيقية والدقيقة التي أدت إلى سقوطه.