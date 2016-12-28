أحمد حمودى يشترط الحصول على راتبه بالدولار لإتمام انتقاله للأهلى

كتب محمد عراقى

طالب أحمد حمودى، جناح الباطن السعودى، الحصول على راتبه بالدولار لإتمام انتقاله للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير المقبل أو بنهاية الموسم الجارى.

أحمد حمودى يكشف حصوله على راتبه بالدولار

وفقا لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، فإن لاعب الزمالك السابق أكد للإدارة الحمراء، بعد استطلاع رآيه فى الانتقال للأهلي فى الصيف، أنه يحصل على راتبه فى الباطن بالدولار، وبالتالى لابد أن يحصل على نفس القيمة، سواء بالدولار أو ما يساويها بالجنيه المصرى.

أحمد حمودى يلوح بعرض سعودى مغرى

كشف أحمد حمودى لمسئولى الأهلى أنه يمتلك عرضا سعوديا مغريا آخر من أحد أندية القمة فى الدورى السعودى بجانب رغبة الباطن فى تجديد تعاقده.

البدرى يرغب فى ضم أحمد حمودى

كان حسام البدري المدير الفنى للأهلى، قد أكد رغبته فى ضم أحمد حمودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل التعاقد مع كيجان دوللي جناح صن داونز الجنوب أفريقى الفائز مع فريقه بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الأخيرة بعد الفوز على الزمالك.