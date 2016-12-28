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النيابة تأمر بضبط عاطل حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى بنها

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النيابة تأمر بضبط عاطل حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى بنها النيابة تأمر بضبط عاطل حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى بنها

>القليوبية – محمد قاسم

أمر المستشار حسن والى رئيس نيابة مركز بنها، بسرعة ضبط وإحضار عاطل حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى قرية مرصفا التابعة لمدينة بنها.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد درويش رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه معلومات عن قيام المتهم "م م" عاطل، بتحويل منزله بقرية مرصفا لورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وأكدت تحريات المباحث، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، صحة المعلومات.

وتم استذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبانتقال رجال المباحث لمنزله تبين هروبه، وتم العثور على أدوات تصنيع ومنجلة و2 سلاح نارى فرد خرطوش وبندقية خرطوش، وتحرر محضرا بالواقعة حمل رقم 66 أحوال مركز بنها، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.

 


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