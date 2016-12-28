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خارجية كازاخستان تكرم مدير مكتب "اليوم السابع" بمسقط

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خارجية كازاخستان تكرم مدير مكتب "اليوم السابع" بمسقط خارجية كازاخستان تكرم مدير مكتب "اليوم السابع" بمسقط

>محمد سعد

حصل الزميل محمد سعد، مدير مكتب اليوم السابع بمسقط على شهادة التقدير والتميز من وزارة الخارجية ونادى رؤساء التحرير في جمهورية كازاخستان، وذلك لمقالاته وجهودة المتميزة والرائدة فى فعاليات المسابقة الإعلامية التى حملت اسم “كازاخستان بعيون الإعلام الأجنبي”.. وأيضا تغطيته المتميزة لأخبار كازاخستان.

 

وتسلم الدكتور محمد سعد شهادة التقدير والتميز من السفير ارجان موقاش سفير جمهورية كازاخستان لدى سلطنة عمان صباح اليوم، والذى قدمها نيابة عن وزير الخارجية الكازاخستانى، فيما أعرب السفير ارجان موقاش عن بالغ تقديره وشكره لجهود الدكتور محمد في تعزيز العلاقات الإعلامية والمعلوماتية بين كازاخستان والقارىء العربي بشكل عام.

 


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