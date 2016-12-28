غرفة عجمان تطلق أول حاضنة أعمال في الامارة

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان أول حاضنة أعمال في عجمان، والتي تعد أحد مخرجات حلقة شبابية – أحد مبادرات مجلس الإمارات للشباب -التي تم عقدها في عجمان حول الشباب وريادة الأعمال، وذلك بهدف توفير بيئة محفزة لاحتضان أعمال الشباب وتطوير أعمالهم وشركاتهم، ودعم رواد الأعمال من الشباب.

حضر الإطلاق معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وعبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات اعمال عجمان ـ عضو مجلس إدارة غرفة عجمان والشيخ سلطان بن صقر النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وفيصل احمد النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورواد الأعمال، حيث اطلعت معالي شما المزروعي على حاضنة الاعمال الجديدة، وأهم الخدمات التي تقدمها لرواد الاعمال، مؤكدةً على أهمية المركز والدور الذي سيلعبه في رفد قطاع ريادة الأعمال في عجمان بصورة خاصة، والدولة بصورة عامة.

وتحاورت معالي شما المزروعي مع عدد من رواد الاعمال حول آرائهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى أهم التحديات التي واجهوها خلال إطلاق مشاريعهم الخاصة، كما تناقشت معهم حول آليات الاستفادة من المقترحات ورصدها وايجاد حلول مبتكرة للنمو بقطاع ريادة الأعمال في الدولة.

وثمنت معاليها جهود القيادة الرشيدة في الدولة وتوجيهاتها ليصبح الشباب الاماراتي اليوم نموذجاً يحتذى به في ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الجديدة، مؤكدةً في نفس الوقت على أهمية إيصال صوت الشباب وترجمته إلى واقع ملموس، وهو أحد أهداف حلقات شبابية، ومشددة في نفس الوقت على الدور الكبير للجهات الحكومية المحلية والاتحادية في توفير البيئة الملائمة لدعم وضمان نجاح واستدامة مشاريع الشباب ورواد الاعمال.

ومن جانبه أكد عبدالله المويجعي أن إطلاق المركز يأتي بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بضرورة توحيد الجهود وتضافرها في عام الخير لتنعكس على المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات وتفعيل العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص، واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان أن أهداف المركز تصب بشكل مباشر في دعم رواد الأعمال بما يعكس دور ومسؤولية الغرفة في ذلك.

وأكد حرص غرفة عجمان على توفير حلول عصرية لإنجاح واستدامة مشاريع شباب وشابات الاعمال، معتبرا ان توفير حاضنة الاعمال ستمكنهم من توفير مكاتب وقاعات اجتماعات متميزة تلبي نمو اعمالهم بأقل تكلفة ممكنة بما يزيد من نجاهم على مستوى الاعمال.